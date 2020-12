Calciomercato, intreccio Inter-Juventus | Doppio colpo ‘gratis’!

L’asse di mercato tra Inter e Juventus può scaldarsi in vista del 2021: Pirlo tenta lo ‘scippo’, ecco la risposta nerazzurra

Juventus ed Inter sono pronte ad essere le protagoniste del calciomercato nel 2021. Tra gennaio e soprattutto giugno, bianconeri e nerazzurri a caccia di colpi di spessore per puntellare le rose di Pirlo e Conte. In tal senso, il tecnico dei bianconeri ha messo nel mirino un perno dei nerazzurri: pronta l’offerta, contromossa di Marotta.

Calciomercato Juventus e Inter, ‘sgambetto’ di Pirlo: cifre e dettagli

Quando manca meno di un mese alla riapertura del mercato invernale, la Juventus è già proiettata alla prossima estate. In tal senso, Andrea Pirlo potrebbe mettere nel mirino uno dei fedelissimi di Antonio Conte: Danilo D’Ambrosio. Il duttile terzino, utilizzabile all’occorrenza nella difesa a 3, piace all’allenatore bianconero che è pronto a scommetterci, a zero, per l’anno prossimo.

D’Ambrosio, in scadenza a giugno con l’Inter, percepisce in nerazzurro un ingaggio da 2 milioni annui. La Juventus arriverebbe ad offrire 3-3,5 milioni di euro d’ingaggio all’anno a D’Ambrosio, con Marotta pronto a correre ai ripari con l’ingaggio di un altro potenziale svincolato: Elseid Hysaj, in scadenza tra sei mesi con il Napoli.

Situazione in divenire, tentazione bianconera per il laterale di Conte: l’ipotesi rinnovo con l’Inter, tuttavia, resta ancora l’opzione più probabile.

