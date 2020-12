Calciomercato Inter, Skriniar pedina di scambio | Il big in nerazzurro

Il futuro di Milan Skriniar potrebbe essere lontano dall’Inter nelle prossime sessioni di calciomercato. Il club nerazzurro potrebbe tentare l’assalto concreto al big che gioca nella Liga

L’Inter ha palesato diversi problemi in difesa in quest’inizio di stagione. Sono molti i gol subiti dalla retroguardia di Antonio Conte che non riesce a blindare la sua linea a tre. Per questo il club nerazzurro sembra orientato a investire in maniera importante sul calciomercato per rinforzare il suo reparto difensivo. Di seguito tutte le ultime novità e la prospettiva di un clamoroso scambio per i milanesi.

Calciomercato Inter, Skriniar inserito nello scambio con Varane

Il difensore dell’Inter potrebbe dunque salutare il club nerazzurro e essere inserito in uno scambio decisamente allettante con il Real Madrid. I milanesi, infatti, potrebbe inserire lo slovacco nella trattativa per Raphael Varane, centrale francese che sembra ideale per completare la retroguardia della Beneamata. All’ex Sampdoria, valutato sui 45 milioni di euro, verrebbero aggiunti 30 milioni di euro pur di arrivare al calciatore del Real Madrid. Vedremo se nei prossimi mesi l’affare decollerà o l’Inter dovrà guardare altrove.

