Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO: sondaggio per l’ex Serie A

La Juventus guarda al prossimo calciomercato invernale: sondaggio esplorativo dei dirigenti bianconeri, piace l’ex Serie A

Archiviato il derby contro il Torino, in casa bianconera a meno di un mese dalla riapertura della sessione invernale, è tempo di pensare al calciomercato. In tal senso, la dirigenza dei campioni d’Italia si è già mossa per un ex Serie A: lo scenario.

Calciomercato Juventus, occhi in Spagna: i dettagli

Un’idea, una suggestione che potrebbe prendere corpo alla riapertura del mercato invernale. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercatonews.com’, la Juventus avrebbe sondato il terreno per Lucas Torreira. Il centrocampista ex Sampdoria, in prestito dall’Arsenal all’Atletico Madrid fino alla prossima estate, sta trovando pochissimo spazio agli ordini del ‘Cholo’ Simeone.

Già cercato con insistenza in passato dal Milan, l’uruguagio ha collezionato 7 le presenze stagionali con 1 rete in soli 199′ per l’uruguagio che, dunque, può diventare nei prossimi mesi un obiettivo concreto per la Juventus.

Al momento la dirigenza torinese non è andato oltre sondaggi esplorativi per capire la situazione riguardante Torreira, per il quale potrebbe anche provare ad inserirsi nel prestito con i ‘Gunners’ al posto dell’Atletico.

