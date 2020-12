Calciomercato, ‘sorpresa’ Pogba | Juventus e Inter in agguato

La Juventus e l’Inter sono in agguato per acquistare Paul Pogba dal Manchester United. Tutti i dettagli

Paul Pogba sta vivendo un pessimo periodo al Manchester United. Le prestazioni del centrocampista francese non sono all’altezza dei suoi standard abituali e probabilmente lascerà i Red Devils la prossima estate. Solskjaer sta puntando sempre di più su Bruno Fernandes e la partenza di Pogba non farebbe così male alla squadra. Su di lui ci sono Juventus e Inter, le quali vorrebbero assicurarsi il suo cartellino per motivi diversi. A Torino hanno sempre pensato a un ritorno del ‘Polpo Paul‘ da quando è tornato a Manchester, mentre nella rosa di Conte potrebbe essere una sorta di ‘regalo scudetto’ da parte di Marotta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo | Frabotta nell'affare

Juventus e Inter, novità sul costo di Pogba

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘Fichajes.net‘, emergono delle novità riguardo il costo del cartellino di Paul Pogba. In passato il centrocampista francese sarebbe costato non meno di 100 milioni di euro, più o meno quanto il Manchester United lo pagò dalla Juventus. Tuttavia, considerando la pandemia dovuta al Covid-19 e le prestazioni tutt’altro che eccelse del giocatore, il suo valore si sarebbe addirittura dimezzato, arrivando a 50 milioni di euro. E per Juventus e Inter si tratta di un’occasione da cogliere al volo.

