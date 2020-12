Calciomercato Juventus, affare con la storica rivale | Pronta l’offerta

La Juventus vuole rinforzarsi al più presto e ha messo nel mirino il nuovo colpo per il futuro: possibile affare con la rivale storica

Non è stato un avvio di stagione semplice quello della Juventus, che ha perso diversi punti in queste prime giornate di Serie A e ora sta provando a rialzarsi per non perdere da subito di vista l’obiettivo scudetto, che sarebbe il decimo consecutivo anche se attualmente la classifica non è felicissima.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ipotesi clamorosa per Ibrahimovic | Due destinazioni

La compagine allenata da Andrea Pirlo ha conquistato tre punti ieri nella sfida con il Torino anche se non ha vissuto una delle migliori prestazioni. Il primo tempo è stato piuttosto negativo mentre nella ripresa, visto anche lo svantaggio, la compagine bianconera è cresciuta e ha ribaltato la sfida vincendo per 2-1.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, l’ex vuole tornare | Conte trema

Calciomercato Juventus, Singo stupisce tutti: Paratici lo mette nel mirino

Tra i calciatori che hanno sorpreso più di tutti nell’incontro di ieri, confermandosi un elemento importante, c’è sicuramente Wilfried Singo del Torino. Il giovane terzino destro classe 2000 ha impressionato tutti marcato nel migliore dei modi gli attaccanti bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Skriniar pedina di scambio | Il big in nerazzurro

L’ivoriano potrebbe essere una suggestione per Fabio Paratici, che magari potrebbe anche preparare un assalto anche se la sua valutazione si è alzata in maniera esponenziale nelle ultime settimane. Il Torino infatti potrebbe richiedere all’incirca una cifra da 15-20 milioni per far partire il suo talento difensivo.

Singo ha collezionato sei presenze in campionato fin qui e oltre a difendere nel migliore dei modi ha effettuato anche due assist.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, colpo low cost a gennaio | Ritorno in Serie A

Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO: sondaggio per l’ex Serie A