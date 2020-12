Calciomercato Milan, ipotesi clamorosa per Ibrahimovic | Due destinazioni

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora un’incognita e lo svedese non dà sicurezze sulla permanenza al Milan: due ipotesi clamorose

Anche in questo inizio di stagione Zlatan Ibrahimovic si conferma fondamentale per il Milan. Un vero leader dentro e fuori dal campo, come dimostrato anche in questo periodo in cui è fuori per infortunio. Nel frattempo però il futuro è ancora incerto ed il rinnovo non è scontato. In caso di addio si aprono due ipotesi clamorose.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic non rassicura sul rinnovo: Napoli e Tottenham in agguato

Il calciomercato non smette mai di riservare delle sorprese ed il futuro di Zlatan Ibrahimovic è una delle questioni che potrebbe aprire scenari inaspettati. Infatti lo svedese in un’intervista a ‘Tuttosport’ non ha dato certezze ai rossoneri, dichiarando “Non smetto di giocare, il prossimo anno sarò al Milan o altrove”. Questo naturalmente preoccupa il club milanista ma fa drizzare le antenne ai club europei.

In particolare sembrerebbero due i club a mettere gli occhi sul bomber svedese. Uno è il Napoli, che da tempo starebbe pensando ad Ibrahimovic come torre in attacco a portare tanti gol. L’altro invece sarebbe il Tottenham di Jose Mourinho, che potrebbe pensare a lui come sostituto di Harry Kane. Tutto si baserà sul rinnovo o meno con il Milan, ma è ancora presto.

