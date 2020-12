Calciomercato Milan, assalto al centrocampista | Affare in Serie A

Il Milan potrebbe puntare su uno dei centrocampisti più sorprendenti in Serie A sul calciomercato nei prossimi mesi. Di seguito tutte le ultime novità sulla possibile trattativa

Mattia Zaccagni si sta imponendo come l’epicentro del Verona di Juric in questa stagione. Il centrocampista sembra arrivato alla maturazione definitiva all’età di 25 anni e ora appare pronto a sbarcare in una grande squadra in ottica calciomercato. In particolare, il Milan di Stefano Pioli sembra uno dei club maggiormente interessati al ragazzo. Di seguito le ultime novità e i dettagli sulla possibile trattativa.

Calciomercato Milan, occhio al nome di Zaccagni

L’inizio di stagione di Mattia Zaccagni ha stupito tutti. A suon di gol e ottime prestazione, il centrocampista è diventato uno dei migliori interpreti nel ruolo agli ordini di Ivan Juric. Il calciatore garantirebbe un’opzione in più a Stefano Pioli nel suo Milan e la sua duttilità gli permetterebbe di aumentare le possibilità a disposizione del tecnico. Il calciatore però ora costa di più sul mercato: il Verona non lo lascerebbe andare via per meno di 20 milioni di euro. Il centrocampista piace anche alla Lazio.

