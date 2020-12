Calciomercato, sfida Juventus-Inter | Bomber in Serie A: cifre e dettagli

Inter e Juventus a caccia del colpo di spessore in attacco: suggestione in Serie A, duello Conte-Pirlo per il bomber

Juventus ed Inter, dal campo, potrebbero trasferire il duello fino alle prossime sessioni di calciomercato. In particolar modo in vista di giugno, bianconeri e nerazzurri sarebbero pronti ad andare all’assalto della punta protagonista in Serie A: i dettagli.

Calciomercato, super colpo in Serie A: Juve e Inter alla finestra

Un’idea che può prendere corpo nell’estate 2021, con Juventus ed Inter pronte ad accogliere il colpo di spessore per l’attacco. Il nome caldo rischia di essere, ancora, Duvan Zapata. Il centravanti dell’Atalanta, già accostato nella scorsa sessione di mercato, è uno dei grandi obiettivi di Paratici e Marotta.

La valutazione di Zapata è vicina ai 50 milioni di euro ma, in caso di mancato accesso alla prossima Champions da parte della squadra di Gasperini, il colombiano potrebbe partire con un’offerta inferiore. L’idea dei due club sarebbe quella di mettere sul piatto una ‘ridotta’ parte cash più diverse contropartite da proporre all’Atalanta, per tenere bassi i costi dell’acquisto di Zapata.

Paratici può pensare di cedere Romero, valutato 25-30 milioni e già in prestito ai bergamaschi, mentre l’Inter penserebbe all’inserimento di alcuni giovani come Esposito o Agoume.Situazione in divenire: Duvan Zapata, dunque, può diventare il grande obiettivo estivo per l’attacco di Pirlo e Conte.

