Calciomercato Inter, sogno Messi | I nerazzurri ringraziano Ronaldo

L’Inter sogna di ingaggiare Lionel Messi a fine stagione e potrebbero farlo anche grazie a Cristiano Ronaldo

Il dualismo tra Messi e Cristiano Ronaldo ha deliziato la Liga per anni. I due hanno utilizzato l’altro per migliorare sempre di più le loro prestazioni, arrivando a essere i più forti al mondo. Oggi, a rispettivamente 33 e 35 anni, hanno ancora tanto da dare al calcio. Tuttavia, l’addio del portoghese dal Real Madrid ha un po’ allontanato questo desiderio di migliorarsi giorno per giorno. Ronaldo è approdato alla Juventus e con Messi che è rimasto al Barcellona, le cose sono cambiate e la sfida non è entusiasmante come qualche anno fa. Ma La Pulce argentina potrebbe approdare in Italia, all’Inter.

Inter, Messi in Italia grazie a Ronaldo

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘, Leo Messi più che tornare a giocare con Neymar (magari al PSG) abbia bisogno di giocarsi uno scudetto con Cristiano Ronaldo. Questo può accadere in Italia o all’estero, ma è chiaro che col portoghese che gioca per la Juve e l’Inter che ha sempre sognato di acquistare Messi, tutto ciò possa verificarsi a fine anno. I motivi sono molto semplici. Messi ha sì parecchie spasimanti in giro per l’Europa, ma in Serie A gioca Ronaldo. E CR7 è il calciatore che più lo ha indotto a migliorarsi nel corso degli anni -e viceversa- rendendolo ciò che è oggi. La sensazione è che se dovesse presentarsi di nuovo una sfida del genere, entrambi tornerebbero a dieci anni fa.

