Calciomercato Juventus, addio Bernardeschi | Il piano per il vice-Morata

Andrea Pirlo vorrebbe un bel regalo da parte della dirigenza della Juventus a gennaio: con l’addio di Bernardeschi, assalto al vice-Morata

La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato per regalare ad Andrea Pirlo un colpo in attacco come vice-Morata. Contro il Torino lo stesso Dybala non ha convinto in quella posizione a causa delle sue diverse caratteristiche rispetto all’attaccante spagnolo.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi sbloccherebbe l’affare Piatek

Così la dirigenza bianconera potrebbe mettere in atto una strategia entusiasmante con l’addio di Federico Bernardeschi per accumulare un tesoretto utile per provare l’assalto a Piatek, che è tornato ad essere protagonista con la maglia dell’Hertha Berlino con una doppietta. L’ex viola è valutato circa 27 milioni di euro proprio come quello l’ex centravanti di Genoa e Milan: al momento non ci sarebbero uno scambio con la formula per entrambi che sarebbe di prestito con diritto e/o obbligo di riscatto. Il talentuoso giocatore bianconero verrà ceduto al migliore offerente in vista di gennaio con Piatek che è seguito anche dalla Fiorentina, pronta a rinforzare così il reparto offensivo realizzando una piccola rivoluzione per Prandelli.

