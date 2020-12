Calciomercato Juventus, assalto a Dybala | Proposta shock dalla Premier

Non è un buon momento per Paulo Dybala, che potrebbe anche dire addio alla Juventus: idea di scambio in Premier League

È stato un avvio difficile per la Juventus, che in queste settimane di Serie A ha collezionato tanti passi falsi e ora dista sei punti dalla vetta della classifica che è attualmente occupata dal Milan. La rivoluzione effettuata tra agosto e settembre non ha ancora portato i frutti sperati e serve una crescita al più presto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, telefonata di Zidane | Top player più vicino!

Sabato i bianconeri hanno battuto il Torino anche se con qualche difficoltà, mentre domani saranno impegnati sul campo del Barcellona per l’ultima giornata dei gironi di Champions League. La qualificazione è stata già raggiunta ma servirà una prestazione più che importante per provare a raggiungere la vetta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sogno Messi | I nerazzurri ringraziano Ronaldo

Calciomercato Juventus, l’Arsenal pensa a Dybala: idea di scambio con Pepe

Una delle più grandi delusioni di questa annata è sicuramente Paulo Dybala, che fin qui non ha ancora impressionato. Un anno fa è stato eletto MVP della Serie A mentre in questo avvio non è riuscito a incidere in nessuna delle gare disputate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Bernardeschi | Il piano per il vice-Morata

L’Arsenal ha messo nel mirino la ‘Joya’ ed è pronta ad effettuare una proposta di scambio. I ‘Gunners’ vorrebbero mettere sul piatto Nicholas Pepe per provare ad effettuare uno scambio alla pari, visto che entrambi sono valutati circa 60-70 milioni di euro.

Il profilo di Nicholas Pepe però non sembra convincere la Juventus e per questo appare molto difficile assistere a uno scambio tra le parti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, assalto al centrocampista | Affare in Serie A

Calciomercato Milan, accordo chiuso | Fatta per 15 milioni!