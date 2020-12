Calciomercato Milan, erede Calhanoglu | Affare in Spagna

Il Milan è alla ricerca di un sostituto di Hakan Calhanoglu e lo avrebbe individuato in Spagna. Tutti i dettagli

Paolo Maldini è alle prese con una questione spinosa da gestire: il rinnovo di Hakan Calhanoglu, in scadenza nel 2021. Gli agenti del trequartista turco chiedono sui 6-7 milioni di euro a stagione per continuare l’avventura a Milano. Una richiesta ritenuta troppo alta dalla dirigenza rossonera. Calhanoglu è diventato una colonna dell’undici titolare di Pioli e il suo addio sarebbe molto doloroso, ma è chiaro che un club come il Milan debba cautelarsi cercando l’eventuale sostituto.

Milan, il sostituto di Calhanoglu arriva dal Betis

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, il Milan guarda in casa del Betis per sostituire Calhanoglu: occhi puntati su Nabil Fekir, trequartista francese ex Lione. Manuel Pellegrini lo ritiene importantissimo nella sua idea di calcio, anche se il giocatore non è molto in forma e ha faticato in questi primi mesi della stagione. Il club spagnolo ha intenzione di ascoltare le offerte e valutano Fekir non meno di 30 milioni di euro, visto che il 20% spetta al Lione. Per il Milan si tratta comunque di un profilo nel pieno della maturità calcistica -è un classe ’93- e potrebbe piazzare l’offensiva nel mercato invernale o direttamente l’estate prossima.

