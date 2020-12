Calciomercato, clamoroso Allegri | Destinazione a sorpresa

Massimiliano Allegri non ha ancora trovato una nuova squadra ma potrebbe presto spuntare un nuovo club: pronto l’assalto

È passato quasi un anno e mezzo ormai dall’ultima partita guidata dalla panchina per Massimiliano Allegri, che dopo l’anno sabbatico è pronto a rientrare ed è in cerca di una nuova squadra. Nei cinque anni alla Juventus la sua reputazione si è alzata notevolmente grazie agli ottimi risultati in Serie A e anche quelli in Champions League.

Il tecnico livornese non ha mai alzato la coppa dalle grandi orecchie ma si è fermato due volte in finale con una squadra che, soprattutto nel 2015, non aveva minimamente l’idea di poter competere fino in fondo con le grandi squadre.

Calciomercato Allegri, nuovo assalto dalla Premier League: ci pensa l’Arsenal

Più passano le settimane e più si ha l’impressione che Allegri potrebbe rientrare da un momento all’altro. Il tecnico è in attesa che si liberi qualche panchina delle big e una chiamata importante potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.

Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes.com’, infatti, l’Arsenal starebbe valutando diverse opzioni e il favorito attuale sembrerebbe essere proprio Massimiliano Allegri. L’allenatore italiano avrebbe già rifiutato diverse panchine in Premier League ma l’Arsenal sarebbe una grande opportunità.

Per il portale iberico, ci sarebbero stati già diversi approcci con l’entoruage di Allegri che starebbe aspettando l’addio di Arteta per prendere il comando della squadra.