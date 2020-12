Calciomercato Inter, rinnovo ad un passo | C’è l’accordo!

L’Inter monitora con estrema attenzione anche la situazione dei rinnovi contrattuali: il club nerazzurro è pronto per il nuovo annuncio

Saranno settimane decisivi in casa Inter anche per quanto riguarda la situazione rinnovi contrattuali. L’amministratore delegato del club nerazzurro, Beppe Marotta, sarebbe pronto a fare un nuovo annuncio per il prolungamento del valoroso difensore di Conte.

Calciomercato Inter, accordo per de Vrij: parla Raiola

Durante la lunga intervista di Mino Raiola, lo stesso potente procuratore italo-olandese ha rilasciato dichiarazioni interessanti ai microfoni di “Tuttosport” sul futuro di de Vrij: “C’è un accordo verbale su tutto, lo stanno scrivendo. Ha un grande allenatore, è uno dei migliori in circolazione. Lui è come Mourinho, trasmette energia positiva”.

Il centrale olandese, ex Lazio, è diventato in pochissimo tempo uno dei punti di riferimento della compagine guidata dallo stesso Antonio Conte. Bravo nell’impostazione da dietro a tre, micidiale in fase di non possesso grazie alle sue ottime qualità in marcatura ad uomo: il suo contratto al momento è in scadenza nel giugno 2023 percependo 4,2 milioni a stagione.

Un colpo importante in ottica futura per l’Inter, che intende confermare i suoi migliori calciatori anche in vista dei prossimi anni.