Calciomercato Juventus, cessione illustre | Va al PSG con Allegri!

Calciomercato Juventus, Allegri sempre più verso l’approdo in Ligue 1: possibile cessione illustre tra i bianconeri, è nel mirino del PSG

Le vie del calciomercato sono infinite, soprattutto quando di mezzo c’è un top club come il PSG ed un top coach Massimiliano Allegri. Dalla Francia assicurano: il futuro di Tuchel è ormai segnato, con il tedesco ormai in rotta con Leonardo ed il resto della dirigenza parigina, e potrebbe salutare la Ligue 1 per approdare al Manchester United, come erede di Solskjaer. Ed il Paris Saint-Germain sarebbe pronto ad accogliere il tecnico italiano, in vista della stagione 2021/2022.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, intreccio Inter-Juventus | Doppio colpo ‘gratis’!

Calciomercato Juventus, Allegri al PSG: nel mirino Szczesny e Pjanic

Con Allegri in direzione Parigi, la Juventus è chiamata a stare in allerta. Anche perché nel mirino del tecnico italiano ci sono due pilastri della sua Vecchia Signora: Wojciech Szczesny e Miralem Pjanic. Due occasioni di mercato che potrebbero materializzarsi in vista del 2021: il portiere polacco non è considerato incedibile dai bianconeri, anche se la sua valutazione resta di assoluta importanza (40 milioni di euro). Au contraire, il regista bosniaco non sembra convincere nella sua nuova esperienza in blaugrana e, dopo un solo anno, potrebbe già salutare il Barcellona e approdare all’ombra della Tour Eiffel. A patto, però, che il PSG versi almeno 60 milioni di euro nelle casse dei catalani.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ‘sorpresa’ Pogba | Juventus e Inter in agguato

Ipotesi e schermaglie di mercato, che si inseguono nei rumors della prossima stagione. Juventus e Barcellona, ad ogni modo, sono avvisate: con Allegri sulla panchina, il Paris Saint-Germain è pronto ad investire nuovamente.