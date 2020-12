Calciomercato, duello Inter-Milan in Serie A | Irrompe la Juventus!

Inter e Milan subiscono l’inserimento della Juventus per un grande colpo nel calciomercato di gennaio. Occhio ai possibili sviluppi: di seguito i dettagli e le ultime novità

Nikola Milenkovic rappresenta uno dei profili più richiesti sul mercato. Il difensore già la scorsa estate è entrato nel mirino di Inter e Milan, ma alla fine l’operazione non si è conclusa a causa degli alti costi che i club non potevano sostenere. A gennaio, però, la situazione del calciatore potrebbe cambiare, ma le milanesi potrebbero dover fronteggiare anche la forte concorrenza della Juventus. Di seguito tutte le ultime novità e le prospettive per il futuro del serbo.

Calciomercato Inter e Milan, si scalda la pista Milenkovic per la Juventus

Il difensore sta confermando le sue grandi qualità anche in questa stagione, dove è uno dei più positivi nella Fiorentina, nonostante i problemi della Viola. Inter e Milan sono pronte a tentare l’affondo per il calciatore: si infiamma il derby di mercato a gennaio. I nerazzurri potrebbero permettersi l’operazione solo in caso di un addio remunerativo sul mercato e Milan Skriniar resta il primo indiziato. Le milanesi, però, dovranno fare i conti anche con la Juventus che sta intensificando i contatti con Ramadani, agente del difensore. La Fiorentina continua a chiedere 40 milioni di euro, ma la cifra potrebbe essere ritoccata al ribasso. La Viola, infatti, potrebbe perdere il calciatore a parametro zero, dato che non ha ancora rinnovato il contratto con i toscani, e quindi alla fine potrebbe accontentarsi di 30 milioni per cedere il calciatore.