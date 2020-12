Calciomercato Juventus, futuro Pogba | Ritorno a una condizione

La Juventus vorrebbe riacquistare Paul Pogba, ma il grande ritorno del centrocampista francese dipende da una condizione molto importante da rispettare

Paul Pogba lascerà il Manchester United. Lo ha dichiarato il suo agente Mino Raiola in un’intervista ai microfoni di ‘Tuttosport‘. Sul centrocampista francese c’è forte la Juventus, che potrebbe riaccoglierlo a Torino. Il ‘Polpo Paul‘ lasciò la Juve qualche anno fa per tornare nei Red Devils, dov’è cresciuto, per una cifra monstre di oltre 100 milioni di euro (di cui circa 72 andarono ai bianconeri). Pogba non sta vivendo un periodo felice in Premier e lascerebbe per una cifra di gran lunga inferiore, addirittura sui 50 milioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, intreccio Inter-Juventus | Doppio colpo ‘gratis’!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ‘sorpresa’ Pogba | Juventus e Inter in agguato

Juventus, torna Pogba: ingaggio diminuito

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes‘, la Juventus vuole acquistare Pogba, ma lo farà se il giocatore accetterà di ridursi lo stipendio. Attualmente il francese guadagna sui 15 milioni l’anno e il club bianconero vorrebbe portarlo quantomeno a 12 milioni, i quali grazie al Decreto Crescita al lordo sarebbero sui 16 e non 24 milioni. Il Real Madrid pare si sia chiamato fuori dalla corsa per il francese. Resta da capire cosa deciderà di fare Mino Raiola, anche se i rapporti con la Juventus sono ottimi e potrebbero essere indicativi per il futuro.