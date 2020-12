Calciomercato Juventus, occasione dal Chelsea | C’è lo scambio

La Juventus pensa al nuovo colpo di calciomercato: possibile scambio con il Chelsea con una formula a sorpresa

Non sono state settimane semplici quelle della Juventus, che ha collezionato troppi passi falsi fin a questo momento e ora ha bisogno di rialzarsi per competere per gli obiettivi più importanti. In Serie A nulla è ancora compromesso anche se la vetta è occupata dal Milan che ha un vantaggio di sei punti.

Serve un filotto di vittorie per riprendere definitivamente la corsa al decimo scudetto consecutivo. In Champions League, invece, la qualificazione è ormai arrivata da due settimane ma questa sera si proverà a raggiungere anche il primo posto ma servirà un’impresa: bisogna segnare tre gol e vincere con due reti di scarto contro il Barcellona.

Calciomercato Juventus, rinforzo in difesa: nel mirino c’è Rudiger. Possibile scambio con Ramsey

La Juventus intanto pensa anche al calciomercato e potrebbe puntare a dei rinforzi soprattutto nel reparto difensivo, dove c’è stata più di qualche difficoltà numerica in questi mesi. Un’occasione potrebbe essere Antonio Rudiger del Chelsea, che sembra essere finito ormai ai margini del progetto e potrebbe presto salutare.

Per lui solo quattro presenze in questa annata, per questo potrebbe trovare un nuovo club per rilanciarsi. La Juventus potrebbe pensare a una proposta di scambio di prestiti con diritto di riscatto mettendo sul piatto Aaron Ramsey. Il tedesco potrebbe essere pagato circa 18 milioni di euro mentre il gallese ha una valutazione di circa 25 milioni.

Ramsey è partito bene ma è calato nelle ultime settimane e potrebbe essere sacrificato per garantire maggiori alternative in difesa.