Calciomercato Milan, colpo dalla Serie A | Juventus sorpassata

Il Milan pensa già al futuro e prepara il nuovo colpo di calciomercato dalla Serie A: sorpassata la Juventus

È un momento magico quello che sta vivendo il Milan, che iniziato nel migliore dei modi la stagione attuale e nei primi due mesi di Serie A ha collezionato ben otto vittorie e solo due pareggi nelle prime dieci giornate. Nessuna sconfitta fin qui per la compagine allenata da Stefano Pioli, che in campionato non perde ormai da marzo.

Ora sono cinque i punti di vantaggio dei rossoneri dalla seconda in classifica. L’unico ko di questa stagione è arrivato in casa contro il Lille per 0-3, ma è ininfluente per quanto riguarda la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League che è arrivata con un turno di anticipo.

Calciomercato Milan, obiettivo Pellegrini: c’è la clausola. Sorpassata la Juventus

La società guarda sempre con più ottimismo al futuro e inizia a preparare dei possibili colpi di calciomercato per rinforzare la rosa e ambire ad obiettivi più importanti. Ora nel mirino ci sarebbe un calciatore di Serie A che potrebbe salutare il suo club a causa della clausola. Il nome in questione è quello di Lorenzo Pellegrini.

La Roma vorrebbe rinnovargli il contratto per blindarlo ma attualmente c’è ancora la clausola da 30 milioni di euro pagabile in due rate, così come riportato da ‘MilanLive.it’. Sulle sue tracce dunque potrebbe esserci proprio il Milan che potrebbe pensare di rinforzare il centrocampo beffando la Juventus, anch’essa interessata a Pellegrini.