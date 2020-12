Calciomercato Milan, duello col Napoli | Pobega nello scambio!

Calciomercato Milan, duello con il Napoli per Mattia Zaccagni: possibile l’inserimento di Pobega nella trattativa con il Verona

Ormai vero e proprio trascinatore del Verona di Juric, Mattia Zaccagni sta stregando le big del nostro campionato (e non solo). Sul classe 1995 scaligero, il Napoli sarebbe pronto a scommetterci, ma la concorrenza si preannuncia spietata. Lo sa bene anche il Milan, che in lui avrebbe individuato uno dei possibili eredi di Hakan Calhanoglu, nel caso di addio del turco.

Calciomercato Milan, Zaccagni nel mirino: scambio con Pobega

Attenzione, dunque, a quelli che potrebbero essere i futuri scenari di mercato. Il Milan è pronto ad affondare il colpo per Zaccagni e battere la concorrenza del Napoli, soprattutto in caso di addio di Hakan Calhanoglu. Nonostante i rapporti tra la società azzurra e quella scaligera siano ottimi, Maldini non desisterà dal fare un tentativo, inserendo nella trattativa il prestito del cartellino di Tommaso Pobega (dopo averlo controriscattato dallo Spezia). Una maxi-operazione, che coinvolgerebbe due talenti sui quali i rossoneri vorrebbero scommettere tanto, nell’attesa di capire quale sarà l’effettivo futuro del numero dieci turco.