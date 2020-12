Calciomercato Napoli, frecciata dell’agente | Il punto sul rinnovo di Insigne

Lorenzo Insigne non ha ancora rinnovato il contratto con il Napoli. L’agente dell’attaccante ha fatto il punto della situazione sul suo futuro. Di seguito le sue dichiarazioni e le prospettive

Nelle ultime partite, Lorenzo Insigne ha sensibilmente alzato il livello delle sue prestazioni con la maglia del Napoli. L’attaccante è stato decisivo con gol di pregevole fattura, dimostrando tutte le sue qualità tecniche. Agli ordini di Gennaro Gattuso, l’esterno d’attacco sembra poter trovare continuità sia nelle realizzazioni che nelle giocate. Va ancora risolta, però, la questione relativa al rinnovo di contratto.

Calciomercato Napoli, le ultime sul rinnovo di Insigne

L’agente del calciatore, Vincenzo Pisacane, ha fatto il punto della situazione ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’: “A fine stagione capiremo cosa fare: ci siederemo a tavola con il Napoli, i matrimoni si fanno in due. Non voglio andare oltre nel parlare della questione contratto”. Pisacane aggiunge anche: “L’Europeo dimostrerà chi è Lorenzo. E’ ormai diventato leader, gli è stata data la possibilità da Gattuso di esserlo nel Napoli. L’allenatore ha tanti meriti”. Le sensazioni restano, dunque, positive per il prolungamento dell’attaccante, ma i tempi per il rinnovo si allungano: vedremo cosa accadrà.