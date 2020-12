Calciomercato, Serie A stregata | Big sul talento dall’Olanda

Il calcio europeo punta gli occhi su un giovane talento che milita in Eredivisie: big italiane pronte a darsi battaglia

Negli ultimi anni il calcio europeo ha visto sbocciare tantissimi talenti. Uno su tutti Erling Haaland, attaccante che al Salisburgo ha fatto innamorato mezza Europa ed ora milita nel Borussia Dortmund. Ora invece il mirino si sposta in Olanda, dove un altro bomber sta facendo faville. Italiane pronte a darsi battaglia per lui, anticipando la concorrenza.

Calciomercato, Danilo sorprende tutti: big italiane in fila

Spesso il calcio olandese ha sfornato tantissimi talenti ed uno di questi ora milita nel Twente, in Eredivisie. Il suo nome è Danilo Pereira da Silva, abbreviato in Danilo, ed è un attaccante brasiliano classe 1999. Cresciuto in brasile, viene acquistato dall’Ajax nel 2018 ed inizia a giocare prima con l’under 19 e poi con l’under 21. Quest’anno i lancieri hanno deciso di cederlo in prestito proprio al Twente per fargli acquistare esperienza, e la scelta sembra essere vincente.

Infatti in questa stagione, in 12 partite disputate tra campionato e coppa olandese, il bomber brasiliano ha messo a segno ben 9 reti. Gli occhi delle big italiane dunque iniziano ad osservarlo con grande interesse visto il suo fiuto del gol e la sua velocità dovuta ad una statura non altissima. Per i club di Serie A potrebbe essere un grande colpo in chiave futura, vista anche la valutazione sotto i 10 milioni di euro.