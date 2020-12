Calciomercato Inter, beffa da Juventus e Atalanta | Sfumano gli esterni

Potrebbe arrivare la beffa per l’Inter da parte della Juventus e dell’Atalanta. I nerazzurri vogliono un esterno sinistro, ma la concorrenza è alta

L’Inter è alla costante ricerca di esterni capace di giocatori capaci di giocare in un centrocampo a cinque. Specialmente a sinistra, dove Antonio Conte vorrebbe dei rinforzi e starebbe valutando insieme a Marotta diversi profili. Ma la concorrenza è molto alta: Juventus e Atalanta, infatti, sembrano inserirsi per due obiettivi nerazzurri e uno di questi è Junior Firpo, attualmente al Barcellona.

Inter, arriva la beffa da Juventus e Atalanta

Secondo quanto riferito da ‘Sport‘, l’Atalanta è molto interessata a Junior Firpo per rinforzare l’out mancino. Il terzino del Barcellona è nel mirino dell’Inter da diverso tempo e trova poco spazio vista la presenza di Jordi Alba, titolare indiscusso della fascia sinistra. Come anche Robin Gosens, che veste la maglia nerazzurra (ma di Bergamo) e che potrebbe lasciare la squadra di Gasperini per approdare alla Juventus.

Anche Gosens è nel mirino dell’Inter, che a questo punto perderebbe due obiettivi per rinforzare la corsia sinistra. Chiaramente si tratta ancora di suggestioni, le prossime sessioni di mercato daranno un’idea di ciò che succederà.