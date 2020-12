Calciomercato Inter, Nainggolan via | Assalto bianconero

L’Inter potrebbe lasciar partire Nainggolan già a gennaio, arriva una nuova offerta per il belga ma c’è un ostacolo

Non è stato un avvio di stagione semplice per Radja Nainggolan, che nonostante le difficoltà dell’Inter in questi due mesi è sceso poche volte in campo agli ordini di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro ha sempre preferito giocatori diversi al belga, che era già stato scaricato un anno fa con il prestito al Cagliari.

Lo stesso Cagliari lo aveva cercato anche nel mese di settembre e lo ha inseguito fino alla fine dello scorso calciomercato, ma poi non è stato raggiunto l’accordo e non si è fatto più nulla. In questa prima parte di stagione, però, Nainggolan ha collezionato soltanto cinque presenze in maglia nerazzurra.

Calciomercato Inter, il Newcastle pensa a Nainggolan ma lui potrebbe aspettare il Cagliari

Il suo addio sembra essere sempre più che probabile e nelle ultime ore sarebbe spuntato un nuovo club sulle sue tracce. Possibile che la cessione arrivi direttamente nel calciomercato di gennaio e non si attenda fino alla fine della stagione.

Secondo quanto riportato da ‘TBR Football’, Nainggolan sarebbe cercato dalla Premier League, in particolare dal Newcastle. La richiesta dell’Inter potrebbe aggirarsi sui 9 milioni di euro per non fare minusvalenza.

Per il Newcastle però c’è ancora l’ostacolo Cagliari, visto che il belga vorrebbe ritornare in Sardegna.