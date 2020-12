Calciomercato Juventus, via Dybala | Colpo stellare! Cifre e dettagli

Paulo Dybala può essere la pedina per arrivare al clamoroso colpo in attacco: la Juventus ci pensa per l’estate 2021

Lo 0-3 in casa del Barcellona ormai alle spalle e, in casa Juventus, il focus torna sulle prossime operazioni di calciomercato. In tal senso, Paratici potrebbe farsi avanti per un vecchio obiettivo per l’attacco della ‘Vecchia Signora’: suggestione scambio con Dybala.

Calciomercato Juventus, richiesta ‘monstre’: Dybala nello scambio

Un’idea intrigante ma decisamente complessa. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, tre top club europei sarebbero pronti ad andare all’assalto di un pilastro di Simeone all’Atletico Madrid. Si tratta di Joao Felix per cui, oltre a Manchester City e Juventus, anche il Real Madrid potrebbe farsi avanti.

L’ex Benfica è valutato 120 milioni di euro ed in stagione ha già messo a segno 8 reti e 3 assist in 15 presenze con i ‘Colchoneros’. L’ipotetica offerta bianconera includerebbe Paulo Dybala, ormai in rotta di collisione con la società torinese ed in scadenza tra un anno e mezz, chiede un ingaggio di oltre 10 milioni netti a stagione.

L’argentino rimane in uscita e può dunque rappresentare un corposo ‘acconto’ (almeno 80 milioni) per tentare di ridurre i costi dell’eventuale affare Joao Felix.