Calciomercato Juventus, il Barcellona lo propone | Rifiuto secco

Il Barcellona ha proposto un affare alla Juventus: tuttavia, è arrivato il ‘no’ da parte del club bianconero. Tutti i dettagli

I rapporti di mercato tra la Juventus e il Barcellona sono molto buoni. L’estate scorsa si è formalizzato uno scambio tra i due club che ha portato Miralem Pjanic in Catalogna e Arthur a vestire la maglia bianconera. Alcuni calciatori del Barça sono considerati ormai dei veri e propri esuberi, tanto che i catalani avrebbero proposto un nuovo affare alla Juventus per rinforzare la difesa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo ad un passo | C’è l’accordo!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, cessione illustre | Va al PSG con Allegri!

Juventus, il Barcellona propone il difensore

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Sport‘, il Barcellona ha offerto alla Juventus di acquistare Samuel Umtiti. Il difensore centrale francese questa stagione è sceso in campo solo una volta per pochi minuti proprio contro i bianconeri ieri sera. Finito ai margini della rosa di Koeman per i tanti problemi fisici, la dirigenza catalana vorrebbe cederlo al più presto.

Ecco perché Umtiti è stato offerto alla Juve: il Barça vorrebbe circa 15 milioni di euro per il classe ’93 ex Lione. Si tratta di una scommessa, visti i tanti infortuni, che il club bianconero non vuole effettuare. Infatti, sarebbe arrivato il rifiuto secco della Juventus, visto che Umtiti non rientra nei piani della società e del tecnico Andrea Pirlo.