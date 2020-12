Calciomercato Juventus, idea dalla Germania | Intreccio col Barcellona

La Juventus ieri ha battuto il Barcellona e conquistato il primo posto nel girone: oltre alla partita, con i catalani potrebbe esserci un intreccio di mercato

La vittoria della Juventus per 0-3 in casa del Barcellona, ha permesso ai ragazzi di Pirlo di qualificarsi come primi nel proprio girone e dunque essere testa di serie al sorteggio degli ottavi. Ieri si è visto probabilmente il peggior Barça degli ultimi anni, figlio di una gestione che con Bartomeu ha portato a una ridimensione della squadra. Le tante spese senza senso dell’ex presidente, dimessosi da poco, hanno finito per inguaiare le casse del club. Uno di questi è stato l’acquisto di Frenkie De Jong dall’Ajax: arrivato l’anno scorso per 86 milioni di euro, come tutti i calciatori della rosa sta soffrendo il pessimo periodo del club e potrebbe andar via a gennaio.

Juventus, l’intreccio con De Jong del Barcellona

Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo‘, quotidiano molto vicino alle vicende del Barcellona, il Bayern Monaco è molto interessato ad acquistare Frenkie De Jong. I bavaresi avevano già intenzione di ingaggiarlo l’anno scorso insieme a De Ligt, ma i giocatori hanno scelto la Juve e il Barça. Tuttavia, le cose sembrano cambiate. Il desiderio del Bayern è quello di confermarsi anno dopo anno come il miglior club d’Europa e vorrebbe approfittare della pessima situazione che vivono i catalani. La valutazione di De Jong si aggira sugli 80 milioni di euro. Una spesa e un calciatore che libererebbe una suggestione per la Juventus.

Si tratta di Leon Goretzka, arrivato a titolo gratuito dallo Schalke 04 due anni fa e con il contratto in scadenza nel 2022. La sua valutazione è di circa 60-70 milioni di euro. Il tedesco è un classe ’95 e si sposerebbe a meraviglia con il modo di giocare di Pirlo. Per la Juventus è un’idea, che potrebbe concretizzarsi soprattutto se il Bayern Monaco mettesse le mani su De Jong.