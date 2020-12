Calciomercato Juventus, ritorno Pogba | La strategia di Raiola

In casa Juventus si continua a sognare il ritorno di Paul Pogba a Torino: ma il suo agente, Mino Raiola, ha un piano

Cocente eliminazione dalla Champions League per il Manchester United. Dopo essere stati in testa al gruppo H, i ‘red devils’ escono sconfitti dalle sfide contro PSG e Lipsia, scivolando al terzo posto. Nel club inglese milita il sogno della Juventus, ovvero Paul Pogba. Mino Raiola ha un suo piano per il futuro del francese.

Calciomercato Juventus, futuro Pogba: Mino Raiola seduce i bianconeri per puntare altrove

Il futuro di Paul Pogba sembrerebbe essere sempre più lontano dal Manchester United. Infatti, in una recente intervista a ‘Tuttosport’ l’agente del calciatore con contratto in scadenza nel 2022, Mino Raiola, ha rivelato: “Paul a Manchester è infelice, la soluzione migliore è la cessione nel prossimo mercato se il club inglese non vuole perderlo a zero”. Dichiarazioni che allettano la Juventus ma non solo.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, la strategia dell’agente sarebbe quella di ammaliare la Juventus, però per convincere il Real Madrid a fare un passo in avanti per il francese. Operazione che però a Madrid ancora non convincerebbe visto che il prezzo è ancora alle stelle e l’obiettivo principale per il centrocampo sembrerebbe essere Eduardo Camavinga, centrocampista classe 2002 del Rennais. Dunque Juventus che grazie alle incertezze dei ‘blancos’ potrebbe trovarsi la strada spianata, stando sempre attenta ad un’altra concorrente, il Barcellona.