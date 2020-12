Calciomercato Juventus, proposta dal Barcellona | Risposta a sorpresa

Il Barcellona non toglie dal calciomercato il proprio difensore e potrebbe pensare all’operazione con la Juventus

È stata una notte da ricordare quella appena trascorsa dalla Juventus, che è riuscita a imporsi per 0-3 al Camp Nou contro il Barcellona e ha ottenuto il primo posto nel girone di Champions League, che può sicuramente dare vantaggi importanti in vista dei sorteggi degli ottavi di finale di lunedì prossimo.

Il Barcellona non sta vivendo sicuramente una delle migliori stagioni della sua storia e la rosa non sembra essere all’altezza del blasone del club, almeno secondo i risultati degli ultimi due mesi. La società inizia a pensare al futuro e potrebbe fare diversi cambiamenti per effettuare una nuova rivoluzione.

Calciomercato Juventus, proposto Umtiti: Paratici non è interessato

Tra i possibili calciatori in uscita potrebbe esserci Samuel Umtiti, che secondo la testata giornalistica spagnola ‘Sport’ sarebbe tornato a disposizione del tecnico Koeman ma resta comunque sul mercato. Il suo addio potrebbe verificarsi già a gennaio in caso di nuove offerte.

I ‘Blaugrana’ potrebbero pensare anche di proporre il francese alla Juventus, visto che i bianconeri hanno bisogno di un nuovo difensore per garantire maggiori alternative nel reparto arretrato ad Andrea Pirlo. I bianconeri però difficilmente potrebbero interessarsi visti i troppi infortuni rimediati in questi mesi.

Umtiti ha collezionato la prima presenza di questa stagione proprio nella sfida di ieri contro la Juventus.