Calciomercato Milan, caccia al centrale | Nuova pista in Serie A

Il dt Paolo Maldini prosegue la ricerca di un nuovo centrale difensivo per il Milan: spunta un nuovo profilo già protagonista in Italia

Da un lato il match di Europa League contro lo Sparta Praga, dall’altro il calciomercato che, in casa Milan, può regalare un nuovo difensore. Maldini e Massara a caccia di un innesto già per gennaio, con una sorpresa che può arrivare dalla Serie A.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan e Napoli, nuova opzione per Nacho | Le ultime di CMNEWS

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, Zidane superato | Maldini all’assalto!

Calciomercato Milan, colpo in Serie A: cifre e dettagli

È chiaro ormai sin dalla scorsa estate come, in casa Milan, la priorità per gennaio sia un nuovo difensore centrale. Con Duarte e Musacchio possibili partenti, Maldini ha già sondato il terreno nei mesi scorsi per Ozan Kabak dello Schalke 04 che resta nella lista rossonera.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Piace anche Simakan dello Strasburgo, mentre in Italia è Tomiyasu del Bologna ad aver colpito maggiormente l’attenzione dei dirigenti milanisti. A sorpresa, però, spunta un nuovo difensore protagonista in Italia. Si tratta di Kaan Ayhan, centrale del Sassuolo arrivato lo scorso settembre dal Dusseldorf, con il club neroverde che ha pagato la clausola di 2,5 milioni.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, duello Inter-Milan in Serie A | Irrompe la Juventus!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, tre colpi per lo scudetto | Bastano 10 milioni

Adesso Ayhan, 9 presenze e 454′ in campo con la maglia degli emiliani, ha una valutazione decisamente superiore. Il Sassuolo lo valuta almeno 12-15 milioni: Maldini può provarci, Ayhan l’ultima idea per la difesa del Milan.