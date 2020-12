Inter-Shakhtar Donetsk, recupero all’ultimo | Conte può sperare

Manca poco all’inizio della sfida tra Inter e Shakhtar Donetsk: potrebbero arrivare novità importanti per Antonio Conte

Quasi tutto pronto per la sfida tra Inter e Shakhtar Donetsk, che sarà decisiva insieme a Real Madrid–Borussia Monchengladbach per stabilire quali saranno le due squadre del girone che accederanno agli ottavi di finale. Per i nerazzurri potrebbe esserci un’assenza importante, ma nulla è ancora deciso.

Nicolò Barella, infatti, è alle prese con un infortunio alla caviglia ma in queste ore si sta valutando la possibilità di schierarlo in campo. Il centrocampista potrebbe fare un provino direttamente allo stadio per poi decidere insieme allo staff se giocare o meno.

La sua presenza rappresenterebbe sicuramente una novità più che positiva in vista di uno dei match più importanti dell’annata.