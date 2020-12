Calciomercato Inter, assalto a Lukaku | Scambio più cash!

Nuovo assalto a Lukaku: il top club offre all’Inter uno scambio più un conguaglio economico per arrivare al centravanti belga. Le cifre

Romelu Lukaku nella partita contro lo Shakhtar è stato poco incisivo in zona gol, risultando anche ‘ingombrante’ nell’occasione che Sanchez ha avuto per portare l’Inter agli ottavi di Champions. Il cileno ha colpito il suo compagno di squadra dopo un colpo di testa. La stagione del belga è da considerarsi comunque molto positiva, viste le tanti reti segnate: ben 12 in 14 partite, che hanno portato uno dei top club europei a essere interessato a lui.

Inter, il Real Madrid per Lukaku offre lo scambio

Una che ha l’idea di acquistare Romelu Lukaku è il Real Madrid. L’attaccante belga vale circa 80 milioni di euro, ma i Blancos vorrebbero abbassare le pretese dell’Inter inserendo qualche giocatore nell’operazione. L’indiziato numero uno è Isco, che Florentino Perez vorrebbe cedere anche per meno di 20 milioni. Tuttavia, lo spagnolo non entusiasma più di tanto la dirigenza nerazzurra, alle prese già con la grana Eriksen in quel ruolo.

L’Inter sarebbe più suggestionata da altri calciatori del Real Madrid, come il brasiliano Vinicius o Toni Kroos, entrambi dal valore di 50 milioni. Ruoli diversi, certo, che però entusiasmerebbero di più i nerazzurri visto il loro status che hanno raggiunto nel tempo -nel caso di Kroos- o che potrebbero raggiungere -nel caso del giovane brasiliano-. Insomma, uno di questi calciatori più un conguaglio economico potrebbe far crollare le pretese dell’Inter.