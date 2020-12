Calciomercato Milan, rinnovo in bilico | “Ho la coscienza pulita!”

Il Milan potrebbe ingaggiare un calciatore a parametro zero dal Real Madrid, che è in scadenza di contratto. Arrivano le parole dello spagnolo

Il Real Madrid ieri ha battuto il Borussia Monchegladbach per 2-0, grazie alla doppietta di Karim Benzema. Tre punti che hanno garantito ai Blancos il passaggio del turno agli ottavi di finale come prima del girone. C’è un calciatore nella rosa di Zidane in scadenza di contratto nel 2021 e si tratta di Lucas Vazquez. L’esterno spagnolo potrebbe lasciare i Blancos a parametro zero e approdare al Milan.

Milan, le parole di Lucas Vazquez sul rinnovo

Lucas Vazquez ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la partita contro il Borussia, riportate da ‘DefensaCentral.com’: “Il rinnovo è un argomento complicato, vedremo cos’accadrà. Io ho la coscienza pulita. Ma nel calcio non dipende solo da una parte o dall’altra. Io sono molto felice al Real Madrid“. Insomma, non è ancora chiaro quale sarà il futuro dello spagnolo, ma il Milan è molto attento a come si svilupperà questa situazione. Vazquez l’anno prossimo avrà 30 anni e nel corso della sua carriera ha dimostrato di poter giocare con i top player dei Blancos.