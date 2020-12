Calciomercato, addio Neymar | Futuro già deciso: accordo imminente

Il futuro di Neymar jr è già scritto: il Paris Saint-Germain lavora per evitare l’addio del brasiliano. L’accordo è imminente, la Juventus è vicina a vedere sfumato uno dei suoi sogni



Il Paris Saint-Germain ieri ha battuto ieri l’Istanbul Basaksehir per 5-1, una vittoria valsa il primo posto nel girone H. L’apporto di Neymar alla qualificazione agli ottavi di finale è stato decisivo: O Ney ha infatti segnato sei gol e siglato un assist in cinque match giocati. Lunedì ci sarà il sorteggio e il brasiliano vuole portare la coppa dalle grandi orecchie a Parigi, dopo la finale persa contro il Bayern Monaco l’anno scorso. Il PSG lavora per la permanenza di Neymar visto che tante squadre vorrebbero accaparrarselo, tra cui la Juventus che più volte è stata accostata al talento ex Santos.

PSG, Neymar vuole restare: la Juventus si arrende

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, l’intenzione di Neymar Junior è quella di voler restare a Parigi. Il presidente Nasser Al-Khelaifi, nella serata di ieri ha dichiarato a ‘RMC Sport’: “Abbiamo aperto i discorsi per trattenere Neymar e Mbappe. Sono fiducioso, perché entrambi vogliono restare qui“. Un segnale che dimostra quanto il PSG tenga a voler trattenere i suoi gioielli, tra cui il brasiliano. L’accordo -secondo il portale spagnolo- è imminente. Il brasiliano ha il contratto in scadenza nell’estate del 2022 e tante squadre già stavano pregustando il suo acquisto, ad esempio il Barcellona. Con la Juventus che sognava un altro colpaccio storico.