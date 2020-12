Calciomercato Inter, addio Erisken | Il top club ci rinuncia!

Christian Eriksen potrebbe salutare l’Inter già a partire dalla sessione invernale di calciomercato: il top club si tira fuori dalla corsa!

L’Inter continua a lavorare senza sosta anche sul fronte cessione. Il centrocampista danese, Christian Eriksen, potrebbe partire subito dopo un anno dal suo arrivo a Milano. Con Conte il rapporto non è mai decollato e così sarebbe sul punto di partire già a gennaio.

Calciomercato Inter, il Psg dice no all’arrivo di Eriksen

Come riportato da RMC Sport il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, non avrebbe intenzione di nuovi acquisti a gennaio: “Troppo presto per questo. Non abbiamo bisogno di acquisti, stiamo bene così”. Poi ha aggiunto: “Ci sono novità per il rinnovo di Neymar e Mbappe, abbiamo iniziato a parlare”.

Le prossime settimane saranno così decisive per conoscere da vicino il futuro del talentuoso centrocampista danese, impiegato col contagocce dallo stesso allenatore Antonio Conte.

Nell’ultima sfida di Champions League lo stesso Eriksen è stato pericolosissimo nel finale in due occasioni sfiorando anche il gol. Ora meriterebbe una chance da titolare per la prossima sfida di campionato visti anche gli infortuni di Barella e Vidal. Conte ci punterà?