Calciomercato Juventus, Dybala rifiutato in Premier | Ronaldo pedina di scambio!

Cristiano Ronaldo potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio: il club inglese ha infatti rifiutato Paulo Dybala nell’operazione

Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus è sempre più in bilico. Il portoghese ha il contratto in scadenza nel 2022 e non è detto che continui la sua avventura in bianconero. Le casse del club stanno avendo qualche difficoltà e l’ingaggio da 31 milioni a stagione di CR7 non aiuta. Infatti, potrebbe essere ceduto nell’ambito di un super scambio con il Manchester United, molto interessato al ritorno del suo ex giocatore.

Juventus, il Manchester United rifiuta Dybala: vuole Ronaldo

Il Manchester United deve tornare a vincere un trofeo importante (la Premier o la Champions League) e per farlo vorrebbe puntare su Ronaldo. Tra le fila dei Red Devils c’è Paul Pogba, che potrebbe fare il percorso inverso. Il francese agli ordini di Solskjaer non si sta esprimendo sui soliti livelli e sta valutando l’addio per tornare proprio a Torino, dove si è affermato come uno dei migliori centrocampisti al mondo. Tra i due c’è una bella differenza d’età (di otto anni) e ai Red Devils andrebbero anche 30 milioni di euro di conguaglio.

Ronaldo è infatti valutato 50 milioni, mentre Pogba sugli 80. Al Manchester United era stato proposto anche Dybala, da tempo nel mirino degli inglesi, che però avrebbero preferito declinare. Un rifiuto volto ad acquistare quello che da anni è il miglior calciatore al mondo insieme a Leo Messi, per tornare a vincere in patria e in Europa.