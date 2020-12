Calciomercato Juventus, annuncio di Zidane sul big | Addio vicino

Il futuro di un big del Real Madrid è sempre più lontano dai Blancos. Le ultime parole di Zinedine Zidane aprono le porte al calciomercato, occhio anche alla Juventus. Di seguito i dettagli

Il Real Madrid sembra aver dato una raddrizzata all’attuale stagione. Tra alti e bassi, ma troppi tonfi per il livello degli spagnoli, i Blancos hanno superato il girone di Champions League e stanno risalendo la classifica in campionato. Zinedine Zidane ha parlato di diversi temi in conferenza stampa, sottolineando in particolare il futuro di alcuni calciatori in bilico. La Juventus resta alla finestra per il futuro di Isco, l’allenatore francese non chiude all’addio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, duello Juventus-Inter | Colpo in Serie A

Calciomercato Juventus, Zidane parla del futuro di Isco

Il tecnico del Real Madrid ha parlato in conferenza delle prospettive per il centrocampista spagnolo che ha trovato pochissimo spazio in questa prima parte di stagione: “Marcelo e Isco? Avrò sempre fiducia in questi giocatori. Hanno sempre dimostrato i giocatori che sono, conterò su di loro. Ultimamente non hanno giocato. Devo scegliere, questo è il mio lavoro”. Sul trequartista spagnolo prosegue: “Capisco perfettamente che abbia giocato pochi minuti. Ci sono molti giocatori qui e questa è la difficoltà dell’allenatore: metterne in campo solo undici”.