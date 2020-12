Calciomercato, assalto del Manchester United | Colpo in Serie A!

Il Manchester United potrebbe riprovare a fare acquisti importanti in Serie A: colpo possibile nel campionato italiano!

La stagione del Manchester United non è iniziata nel migliore dei modi e così in vista dei prossimi mesi il club inglese potrebbe pensare a nuovi colpi interessanti. Il profilo molto seguito arriverebbe proprio dalla Serie A con la possibilità di provarci in tutti i modi possibili.

Calciomercato, Lozano nel mirino del Manchester United

Come svelato dal portale spagnolo “TodoFichajes” i “Red Devils” potrebbero provare l’assalto definitivo per l’acquisto dell’esterno messicano, Hirving Lozano, attualmente in forza al Napoli ed autore di un ottimo inizio stagionale.

Già in estate l’ex Psv sarebbe stato vicino alla cessione, ma poi è arrivata la conferma della società partenopea e dello stesso allenatore Gattuso. Le dinamiche sono cambiate improvvisamente, ma ciò non toglierà la possibilità al Manchester United di provarci fino in fondo per rinforzare il pacchetto offensivo della squadra inglese.

Al momento, infine, Lozano è diventato uno dei titolarissimi del tecnico calabrese e sarà difficile vedere una sua cessione immediata.