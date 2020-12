Calciomercato Roma, ritorno di fiamma | C’è il sì di Fonseca!

La Roma è già proiettata ai prossimi colpi di calciomercato: i giallorossi tornano a guardare in Spagna, colpo per Fonseca

In attesa di scendere in campo per il match contro il Bologna, la Roma di Paulo Fonseca si guarda intorno in vista del calciomercato di gennaio. In tal senso, la dirigenza capitolina torna a pensare ad un vecchio obiettivo già accostato in estate al gruppo giallorosso: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, super colpo in attacco | ‘Beffa’ a Juve e Milan

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, occhi in casa Roma | Scambio in difesa

Calciomercato Roma, occhi in casa Real: i dettagli

Fari puntati in Spagna, in particolar modo in casa Real Madrid. Stando a quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, la Roma sta ripensando ad un nuovo colpo dal club di Florentino Perez. Dopo l’approdo di Borja Mayoral, il nome caldo che può approdare dalle ‘Merengues’ alla Capitale è quello di Nacho Fernandez.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il polivalente difensore centrale, all’occorrenza laterale su entrambe le corsie, nonostante la scadenza il 30 giugno 2022 rimane uno dei calciatori più usati da Zidane. Nacho, però, può partire nei prossimi mesi e la Roma avrebbe in mente di tornare all’assalto del 30enne di Madrid.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, colpo in A per Fonseca | Ritorno di fiamma

LEGGI ANCHE >>>Roma, UFFICIALE il ritorno del difensore | Covid sconfitto

Fonseca avrebbe già dato il via libera per il difensore che, accostato anche al Milan, è uno degli obiettivi primari per la Roma nelle prossime settimane.