Calciomercato Juventus, addio al big | La concorrenza è spietata

La Juventus cerca il colpaccio senza spendere grosse cifre ma l’affare si complica: cresce la concorrenza per il big

Non è stato un avvio di stagione semplice quello vissuto dalla Juventus, che nelle prime settimane di questo campionato ha collezionato troppi passi falsi e ora ha bisogno di rialzarsi al più presto per non compromettere da subito il cammino per la conquista del decimo scudetto consecutivo.

I bianconeri non hanno mai raggiunto due vittorie consecutive in questa Serie A e proveranno a farlo ottenendo il successo domani nella sfida contro il Genoa in quel di ‘Marassi’. In Champions League invece il percorso è stato tutto sommato convincente ed è arrivato il primo posto in classifica nel girone con il Barcellona.

Calciomercato Juventus, si allontana il colpaccio Alaba: cresce la concorrenza delle big

La società intanto continua a lavorare sul calciomercato e va a caccia di nuovi possibili colpi da attuare già nei prossimi mesi. Si sta parlando molto dell’occasione David Alaba, che potrebbe liberarsi a parametro zero a giugno, ma l’affare sembrerebbe tutt’altro che semplice.

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, su di lui ci sarebbe anche il Real Madrid che vorrebbe provare a rinforzare la difesa. Ma non solo, anche il Chelsea sarebbe pronto all’assalto all’attuale giocatore del Bayern Monaco. Entrambi i club sarebbero disposti a offrire un ingaggio importante per strappare l’austriaco alle rivali ma i ‘Blancos’ sarebbero addirittura pronti ad annunciarlo.

Se le voci dovessero essere confermate, dunque, sarebbe difficile per la Juventus portare a termine il colpo a zero vista l’agguerrita concorrenza.