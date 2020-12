Calciomercato, rinnovo imminente | Juve, Inter e Milan gelate

Arriva il rinnovo per uno dei gioielli della Serie A: Juve, Inter e Milan già pregustavano il suo ingaggio, ma sono rimaste gelate dalla decisione

Juventus, Inter e Milan sono sempre molto attente alla situazione contrattuale dei calciatori più interessanti della Serie A. Uno di questi è Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, in scadenza nel 2022. L’ex Sassuolo è capace di giocare sia come mezzala/mediano, sia come trequartista, a seconda delle esigenze di Fonseca. Il rinnovo del giocatore, però, ormai è cosa fatta e le tre big del calcio italiano sono rimaste ‘spiazzate’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, assalto a Haaland | Maxi scambio!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio al big | La concorrenza è spietata

La Roma spiazza Juve, Inter e Milan: rinnovo per Pellegrini

Lorenzo Pellegrini probabilmente rinnoverà il suo contratto con la Roma. Il centrocampista di Paulo Fonseca è uno degli elementi fondamentali dell’undici titolare giallorosso. Questa stagione non ha ancora trovato la via del gol: in 15 presenze, infatti, sono arrivati soltanto due assist. Ma Pellegrini è un calciatore molto importante per la Roma, un prodotto del settore giovanile, che la società vuole preservare offrendogli di prolungare il contratto attualmente in scadenza nel 2022. Il giocatore e l’agente aspettano l’insediamento definitivo del nuovo ds Tiago Pinto, anche per l’eliminazione della clausola da 30 milioni di euro. Pellegrini dunque blindato dalla Roma e Juventus, Inter e Milan colte alla sprovvista.