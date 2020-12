Calciomercato, clamoroso esonero | Il comunicato UFFICIALE

L’ultima sconfitta non è proprio andata giù alla dirigenza che alla fine ha deciso per l’esonero. Di seguito il comunicato ufficiale e tutti gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda

Il Borussia Dortmund stava vivendo un momento decisamente negativo di forma. La società, dopo essersi riunita, ha deciso per l’esonero dell’allenatore. La squadra occupa attualmente il quinto posto in Bundesliga e non vince ormai da tre partite consecutive. L’ultima sconfitta inoltre per 1-5 contro lo Stoccarda non è proprio andata giù alla dirigenza. I gialloneri hanno 19 punti in classifica dopo 11 giornate. I risultati della big tedesca richiedevano dunque decisioni con effetto immediato che sono arrivate alcuni minuti fa. Di seguito le ultime novità a riguardo.

Calciomercato, esonero per Favre al Borussia Dortmund

La dirigenza ha dunque deciso per l’esonero di Lucien Favre. Di seguito il comunicato ufficiale del club tedesco: “Lucien Favre non è più l’allenatore del Borussia Dortmund. La dirigenza si è riunita dopo la sconfitta interna per 5-1 con lo Stoccarda e ha concordato all’unanimità di esonerare Favre e il suo vice allenatore Manfred Stefes con effetto immediato. Fino alla fine della stagione, il precedente vice allenatore Edin Terzic sarà il capo allenatore”.