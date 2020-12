Calciomercato Juventus, non solo Marcelo | Nuovo nome a sorpresa

La Juventus vuole rinforzare la propria rosa per il futuro e ha individuato i nomi per la fascia difensiva: non c’è solo Marcelo nel mirino

La Juventus non ha vissuto un grande inizio di stagione fin qui e vuole rialzarsi al più presto per evitare spiacevoli sorprese in campionato. I bianconeri hanno bisogno di un filotto importante di vittorie per riconquistare posizioni in Serie A, dove attualmente comanda il Milan e ha un vantaggio di sei punti.

La compagine allenata da Andrea Pirlo ha cambiato tanto tra agosto e settembre e per questo sta avendo bisogno di diverse settimane per adattarsi, ma dopo circa due mesi potrebbe essere arrivato il momento di puntare a qualcosa in più senza commettere i soliti errori che hanno strappato già troppi punti.

Calciomercato Juventus, obiettivi per la fascia: oltre Marcelo c’è Nuno Mendes

La società osserva la situazione e nel frattempo pensa a possibili colpi di calciomercato da attuare in futuro per rinforzare la rosa. La caccia di Fabio Paratici potrebbe riguardare un nuovo terzino e i nomi nel mirino attualmente sarebbero due.

La Juventus, infatti, sta seguendo Marcelo ormai da diverso tempo e vorrebbe provare a strappare il brasiliano dal Real Madrid ma non solo. Ora i bianconeri starebbero pensando anche a Nuno Mendes, terzino sinistro classe 2002 dello Sporting CP che sta impressionando tutti nel massimo campionato portoghese.

La lotta per la fascia difensiva dunque sembrerebbe essere tra un elemento di esperienza e un giovane in rampa di lancio che potrebbe rappresentare un ottimo investimento per il futuro.