Calciomercato Juventus, scambio ‘anti-Inter’ | Cifre e dettagli

Paratici prepara lo scambio per arrivare a Rovella del Genoa: beffata l’Inter

Nicolò Rovella è pronto al grande salto: il difensore del Genoa, classe 2001, è stato lanciato da Maran nel corso di queste prime giornate di campionato, dimostrando grande sicurezza nei propri mezzi. Un giocatore che non poteva non finire nel mirino della Juventus, soprattutto in chiave futura.

Per questo i bianconeri vorrebbero anticipare la concorrenza, soprattutto quella dell’Inter, per portare a casa il giocatore. Possibile anche un nuovo prestito, una volta acquistato. La Vecchia Signora in ogni caso vorrebbe arrivare all’acquisto trovando una formula conveniente per tamponare le spese.

Calciomercato Juventus, scambio per il talento del 2001

Per questo motivo Paratici vorrebbe lasciare Pellegrini a Genova: l’esterno sinistro è già in prestito al Genoa, viene valutato 15 milioni di euro e potrebbe essere l’esatta pedina per convincere Preziosi a cedere il proprio talento.

Classe ’99, arrivato alla Juventus e subito girato in prestito al Cagliari lo scorso anno e al Genoa adesso, Pellegrini potrebbe continuare così la propria crescita in Liguria, senza tornare a Torino. L’Inter verrebbe così beffata nella corsa a Rovella, che andrebbe a rinforzare l’asse Genova-Torino già confermata da Romero due stagioni fa.