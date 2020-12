Calciomercato Milan, il Real Madrid offre Isco! La risposta rossonera

Il futuro di Isco potrebbe essere in Italia: il Real Madrid ha offerto il calciatore al Milan. Scopriamo i prossimi scenari e la risposta dei rossoneri

Isco sembra ormai ai margini del Real Madrid. Zinedine Zidane sta facendo altre scelte e lo spagnolo è nettamente retrocesso nelle gerarchie del tecnico francese. Nel prossimo futuro potrebbe dunque arrivare dopo diverse stagioni la separazione dai Blancos. I rumors sul suo futuro sono molti e alcuni lo vedrebbero nel mirino delle maggiori big italiane, tra cui anche il Milan. Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, caccia ai ‘nuovi Hauge’ | Ecco i nomi

Calciomercato Milan, offerto Isco: no dei rossoneri allo scambio

Il Real Madrid è quindi deciso a separarsi dal trequartista che da par suo cerca maggiore spazio anche in vista dei prossimi Europei. I Blancos guardano in casa rossonera dove milita il gioiellino Hauge. Florentino Perez apprezzerebbe molto le qualità dell’esterno d’attacco e vorrebbe mettere in piedi lo scambio proprio con Isco. La proposta, però, non sembra per nulla scaldare il club milanese. Paolo Maldini ha scelto con cura Hauge e punta molto sulle sue qualità: la risposta al Real Madrid sembra dunque essere chiara ed è ‘no’.