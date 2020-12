Calciomercato Inter, vice Lukaku in A | Lo porta Nainggolan!

L’Inter lavora al prossimo colpo per l’attacco di Conte: rinforzo in Serie A, idea scambio con Radja Nainggolan

Archiviato il match con il Cagliari, in casa Inter è già tempo di pensare alle prossime operazioni di calciomercato. In tal senso, Marotta e Ausilio sono decisi nel voler puntare ad un nuovo rinforzo per l’attacco di Antonio Conte. Caccia al vice Lukaku: ecco il nome che può arrivare in uno scambio con Nainggolan.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Dybala torna nel mirino | Scambio più soldi sul piatto

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio ‘anti-Inter’ | Cifre e dettagli

Calciomercato Inter, colpo in attacco grazie a Nainggolan

Un’idea pronta ad essere sviluppata nelle prossime sessioni di mercato. Il futuro di Radja Nainggolan può chiamarsi, nuovamente, Cagliari. Il club sardo ripensa con forza al ‘Ninja’ per il mercato di gennaio: in tal senso, l’Inter avrebbe pronta un’intrigante risposta.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Per tornare a parlare del centrocampista belga in Sardegna, il club nerazzurro starebbe pensando ad inserire Giovanni Simeone nella trattativa. Il bomber argentino ha già collezionato 8 presenze in stagione con 5 gol ed 1 assist vincente con la maglia del Cagliari.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, crisi e colpaccio | Torna in Italia!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, rifiuto eccellente: si chiude | Pronta la firma

Numeri che non lasciano indifferente la dirigenza interista che in Simeone vede un possibile sostituto di Lukaku che permetta all’ex United di rifiatare quando necessario.