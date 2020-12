Calciomercato Juventus, beffa bianconera | Priorità del Psg

La Juventus continua a lavorare in ottica futura per puntellare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo: beffa in arrivo con l’assalto del Psg

Non si ferma il lavoro della Juventus in vista della prossima stagione. L’obiettivo della dirigenza bianconera resta sempre quello di rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo con innesti funzionali all’idea di gioco dell’allenatore bresciano. Nei prossimi mesi, però, potrebbe anche arrivare anche una beffa con l’assalto decisivo del Paris Saint-Germain.

Calciomercato Juventus, Aouar obiettivo numero uno del PSG

Come svelato dal portale spagnolo “TodoFichajes” il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, vorrebbe a tutti i costi il talentuoso giocatore del Lione Houssem Aouar. Sulle sue tracce ci sarebbe stata anche la Juvetnus per uno dei giovani più promettenti del panorama europeo.

Non solo il club bianconero, ma anche il Real Madrid avrebbe chiesto informazioni per rinforzare il centrocampo di Zinedine Zidane. Un giocatore totale in grado di fare la differenza in qualsiasi momento. In questo inizio di stagione il francese ha realizzato due gol conditi da due assist in dieci partite complessive con la maglia del Lione.

Il suo futuro potrebbe essere ancora in Ligue-1 con l’assalto decisivo da parte del club parigino in vista dei prossimi mesi.