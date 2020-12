Calciomercato Juventus, assalto al big | Scambio due per uno

La Juventus potrebbe essere al centro di un interessante scambio di calciomercato nei prossimi mesi. Di seguito tutte le ultime novità e i possibili scenari

Callum Hudson-Odoi sta trovando meno spazio rispetto alle aspettative con la maglia del Chelsea. L’esterno d’attacco, secondo quanto riporta ‘Fichajes.net’, potrebbe cercare un nuovo club che possa permettergli di fare il salto di qualità in carriera. In prima fila, resta il Bayern Monaco, ma resta da chiarire il futuro di Douglas Costa. Se i bavaresi non dovessero trattenere il brasiliano, sarebbe pronto l’assalto all’esterno del Chelsea. Altrimenti, sarebbe proprio la Juventus a tentare il colpo.

Calciomercato Juventus, il Chelsea offre lo scambio per Bentancur: le ultime

L’operazione potrebbe decollare attraverso uno scambio con il Chelsea. I Blues, infatti, sono fortemente interessati a Rodrigo Bentancur. Il centrocampista, valutato 50 milioni di euro, si sta mettendo in evidenza con la maglia della Juventus e i Blues sono pronti all’assalto per metterlo a disposizione di Lampard. Il Chelsea potrebbe proporre uno scambio con due calciatore: proprio Hudson-Odoi, valutato 30 milioni di euro, e Emerson Palmieri, terzino che vale 20 milioni di euro. Vedremo se l’affare si concretizzerà in questi termini nei prossimi mesi.