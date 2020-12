Calciomercato Juventus, Agnelli ‘risponde’ a Dybala | L’annuncio!

Agnelli ha parlato alla premiazione del ‘Golden Boy’ del futuro di Paulo Dybala. Ecco l’annuncio del presidente della Juventus

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha ricevuto il riconoscimento come “Miglior presidente d’Europa” alla premiazione del ‘Golden Boy’. Come spesso accade in queste manifestazioni, è stata anche l’occasione per parlare di temi legati al calciomercato. In particolare, il patron bianconero ha affrontato il discorso riguardante il futuro di Paulo Dybala. Il giocatore ha affrontato un inizio di stagione piuttosto difficile e il presidente ha voluto chiarire la posizione della società sul rinnovo.

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Agnelli sul rinnovo di Dybala

Intervistato durante la premiazione del ‘Golden Boy’, Andrea Agnelli ha ‘risposto’ così all’argentino: “Ho sentito il suo amore per la Juve, che è ricambiato: vediamo in lui il nostro prossimo capitano. Ha ricevuto un’offerta che rientra i venti migliori giocatori d’Europa e stiamo aspettando serenamente una sua risposta”.

Il presidente ha poi aggiunto: “La sua ambizione è quella di entrare nei primi cinque al mondo e noi lo supporteremo. Adesso non è tra i primi cinque e lui lo sa”. Parole chiare che fanno capire come i bianconeri non vogliano privarsi del loro fuoriclasse, ma la situazione resta da monitorare.

