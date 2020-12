Calciomercato Milan, rinnovo in ballo | Fissato l’incontro

Calhanoglu è in scadenza e, viste le ottime prestazioni, il Milan vuole accelerare per il suo rinnovo. Fissato un incontro in settimana

Il Milan di Pioli sta facendo grandi cose in questa stagione di Serie A. I rossoneri sono primi in classifica davanti all’Inter, con 3 punti di vantaggio. Hanno fatto importanti investimenti sul mercato negli ultimi tempi (Ibra e Theo Hernandez su tutti), costruendo una rosa forte e i risultati lo dimostrano.

A Casa Milan continuano a guardare al calciomercato anche per mantenere ben salde le proprie certezze in squadra. In questo senso, il tema caldo delle ultime ore è il rinnovo di Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto a fine stagione. Il trequartista è un giocatore importante per i ‘Diavoli’, che non vogliono perderlo.

Milan, rinnovo Calhanoglu: incontro in settimana

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, c’è una novità che riguarda la trattativa per il contratto di Calhanoglu. Il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini, il ds Frederic Massara e l’agente del turco, Gordon Stipic, si incontreranno mercoledì per cercare di diminuire le distanze tra il giocatore e la società, in particolare parleranno del lato economico del prolungamento. I rossoneri vogliono trovare un punto di equilibrio fra i 3 milioni da loro offerti e la richiesta del trequartista di 7 milioni . Soprattutto vorrebbero evitare di perderlo a parametro zero a fine stagione, in assenza di un rinnovo in tempo utile.

Diverse squadre alla finestra: oltre alle ormai note ‘sirene’ dalla Bundesliga, ci sarebbero anche le due rivali Juventus e Inter. I bianconeri, in particolare, hanno già sondato il terreno, mentre osserva gli sviluppi per capire eventualmente come muoversi.

Calhanoglu, a Milano dal 2017, è ormai un elemento fondamentale per il Milan, dopo due stagioni un po’ in ombra. Perderlo, soprattutto a zero, sarebbe un duro colpo per le ambizioni della società. Perciò si sta accelerando per trovare un accordo.

